十年来，洛阳规模以上工业万元工业增加值能耗累计下降60.94%

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场举行。洛阳市委常委、副市长梁庆围绕如何加快传统产业转型升级回答记者提问。

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场举行。洛阳市委常委、副市长梁庆围绕如何加快传统产业转型升级回答记者提问。

梁庆说，洛阳市认真落实习近平总书记“把制造业高质量发展作为主攻方向”的重要指示，锚定“两个确保”、实施“十大战略”，聚焦“建强副中心、形成增长极”，抢抓产业风口，实施新一轮智能、绿色、技术“三大改造”，突出“项目为王”，加强企业培育，加快传统产业转型升级步伐，成功入选国家产业转型升级示范区，在工业稳增长等领域连续四年获得国务院督查激励。

抢抓产业风口。洛阳以抢抓产业风口为主线，深化“五链耦合”，培育十大产业集群。加大产业链精准招商，成功引进宁德时代、华为技术、大华科技等一批龙头企业，加快“换道领跑”。全市已形成2个千亿级、7个百亿级产业集群，现代农机装备入选国家先进制造业集群，实现全省“零”的突破。

深化“三大改造”。洛阳在智能化改造方面，开展数字化赋能行动，79家企业入选省级智能工厂(车间)，开通5G基站9548个，“上云上平台”企业突破1万家，中信重工获评国家工业互联网试点示范，二级节点标识注册量突破1300万条，标识解析量突破2000万条；在绿色化改造方面，累计创建省级以上绿色工厂(园区)27家，70家高排放工业企业完成搬迁改造。十年来，全市规模以上工业万元工业增加值能耗累计下降60.94%；在技术改造方面，去年获得国家科技进步奖3项，入围省“揭榜挂帅”项目2个，攻克“卡脖子”项目7个，涧光股份、中航光电成为国家制造业“单项冠军”，全市各类创新平台达2696个，规上工业企业实现“三大改造”全覆盖，洛阳研发投入强度连续多年领跑全省。

大抓项目建设。洛阳牢牢扭住项目建设主抓手，前五期滚动实施“三个一批”项目735个、总投资5486亿元，签约落地、开工建设、竣工达效整体进度均居全省前列。洛阳石化百万吨乙烯等重大项目进展顺利，360数字创新总部等龙头项目加快落地，洛轴混改及搬迁改造、新强联智造科技园等重大项目提速推进，海澜集团项目落地刷新“洛阳速度”。

强化企业培育。洛阳开展“头雁”“专精特新”企业培育工程，实施高成长性企业培育行动。全市14家企业获评省制造业头雁企业，培育国家“专精特新”中小企业44家、省级212家、市级226家，148家高成长性企业营业收入增速达30.5%，57家企业增速超50%，27家企业实现倍增。

下一步，洛阳将加快建设全国具有重要影响力的先进制造业基地，坚持“项目为王”，深化“万人助万企”活动，持续推进“三大改造”，以市场化手段激发存量企业做大增量，提升全市传统产业“含金量、含新量、含绿量”，力争到2025年，全市制造业规模超万亿，为重振洛阳辉煌筑牢坚实支撑！（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦）