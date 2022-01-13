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全市创建“五星”支部引领基层治理推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 17:43

全市创建“五星”支部引领基层治理工作推进会召开
江凌讲话 杨骁主持

　　29日，全市创建“五星”支部引领基层治理工作推进会召开，传达学习全省豫北片区“五星”支部创建工作调度会精神，安排部署下步重点工作。

　　市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议，市委常委、组织部部长何伟对做好下步工作作具体部署。

　　江凌指出，创建“五星”支部引领基层治理，是省委作出的重大部署，是夯实基层基础的有效举措，也是各级党委必须扛起的重要责任。今年以来，全市各级党组织认真落实省委部署要求，把“五星”支部创建与落实乡村振兴“151”工作举措、推进全国文明典范城市创建等重点工作统筹起来，与解决基层群众普遍关注的突出问题结合起来，在实际工作中创造了许多有价值的经验做法，赢得了群众支持，取得了初步成效，形成了争星晋级的浓厚氛围。

　　江凌指出，要进一步深化对创建“五星”支部工作的思想认识。创建“五星”支部的落脚点是解决基层的发展和治理问题，农村要把“五星”支部创建落到乡村振兴上，城市社区要把“五星”支部创建落到文明创建上，推动“五星”支部创建工作走深走实。创建“五星”支部必须把建强支部放在首位，以建强支部更好地推动各项重点工作落实，以工作实际成效检验基层党组织战斗力。创建“五星”支部的主体是支部和群众，要始终压紧压实村(社区)创建主体责任，充分调动群众参与创建的积极性，县乡两级党委要加大指导督促力度，切实形成工作合力，确保创建工作抓到点子上。

　　江凌强调，要突出抓好三项关键工作。一要因地制宜发展特色产业。把产业发展摆在“五星”支部创建的首要位置，有效带动农村集体和群众收入增加，提升城市人口集聚度和发展竞争力。农村地区要以县区为单位，对产业发展进行全域规划，选准特色主导产业，用好乡贤返乡创业、乡村运营、“三变”改革等抓手，着力形成规模集聚效应；加大种植布局调整力度，依托特色农业优势，积极发展现代农业，增加土地产出效益；大力发展乡村旅游和民宿经济，有效提高群众财产性收入和经营性收入；大力发展牛羊等畜禽产业，挖掘扩群增养潜力，加快培育形成乡村支柱产业。城市社区要加大居民创业就业培训力度，支持居民踊跃投身大众创业、万众创新，探索依托社区闲置物业发展文旅、电商等产业，不断培育和催生经济社会发展新动力。二要抓好城乡建设基础工程。农村地区要紧盯供排水一体化等工程，强化市场化、企业化运作，确保“十四五”期间实现自来水和污水管网全覆盖，从根本上改善人居环境。城市社区要聚焦老旧小区组团连片改造，推进“小院变大院”，打破围墙阻隔，增加服务设施，改善小区环境，拓展共享空间，有效解决物业管理问题，形成居民共建共治共享的良好格局。三要增强村(社区)党群服务中心服务功能。按照“七个有”标准，有机整合便民服务、日间照料、托幼服务、技能培训、便民超市和农村电商等综合服务功能，建强群众自治组织，真正让党群服务中心成为群众愿去想去的服务中心、活动中心和交流中心，在联系服务群众中团结凝聚民心、密切干群关系、夯实基层基础、提升治理效能。

　　江凌强调，要把握好“五星”支部创建的工作方法。注重从主要矛盾入手，找准制约村(社区)发展和治理的突出问题，有的放矢地化解基层矛盾、发展特色产业、改善人居环境，以突出问题的有效解决增强基层党组织号召力，带动全局工作全面提升。注重“抓两头带中间”，确保今年高质量建成一批具有示范引领作用的“四星”“五星”党支部，全面解决软弱涣散支部班子建设问题，带动全域形成争星晋级的浓厚创建氛围。注重创造性开展工作，鼓励基层从实际出发，大胆探索有利于增加集体和群众收入、改善人居环境和人文环境、推进公共服务进村(社区)的创新举措，真正以点的突破带动面的提升，形成生动活泼、有力有效的创建局面，推动城乡基层更加稳固。

　　会上，栾川县委、伊川县委、孟津区送庄镇党委、洛龙区开元路街道党工委、新安县铁门镇刘杨村党支部、涧西区武汉路街道武汉路社区党委主要负责同志作了交流发言。

　　会议以视频形式召开，各县区设分会场。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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