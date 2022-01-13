以基层基础工作新提升助推纪检监察工作高质量发展

昨日，全市纪检监察系统加强基层基础工作推进会召开，贯彻落实全省会议精神，研究部署加强我市基层纪检监察工作规范化法治化正规化建设的具体举措，整合监督力量，健全监督体系，提升监督效能，以基层基础工作的新提升助推全市纪检监察工作高质量发展。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

昨日，全市纪检监察系统加强基层基础工作推进会召开，贯彻落实全省会议精神，研究部署加强我市基层纪检监察工作规范化法治化正规化建设的具体举措，整合监督力量，健全监督体系，提升监督效能，以基层基础工作的新提升助推全市纪检监察工作高质量发展。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

会议指出，加强基层公权力监督、推进乡镇(街道)纪检监察工作规范化建设意义重大，各级各部门要提升政治站位，切实增强做好纪检监察基层基础工作的使命感、责任感、紧迫感。要建强基层纪检监察干部队伍，做到干部选用到位、教育培训到位、监督管理到位、关心关爱到位；健全制度机制，构建组织领导一体化、人员使用一体化、工作推进一体化、考核管理一体化；厘清职责任务，突出监督落实“两个维护”、监督保障中心大局、监督推动使党员干部不犯错误、监督推动激励党员干部担当作为；改善保障条件，打造统一规范的基层纪检监察工作阵地；提升工作质效，当好严明纪法的“守门人”、为民服务的“贴心人”、基层治理的“吹哨人”、乡村振兴的“护航人”，有力有效推进基层纪检监察工作规范化法治化正规化。

会议强调，要把抓基层、打基础作为长远之计和固本之举，按照“问题清单化、运作项目化、落实责任化、考核实效化”要求，把全市纪检监察工作的基层基础打得更加牢固，不断厚植党的执政基础，为推动洛阳经济社会高质量发展作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 黄先锋)