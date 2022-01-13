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“社工+志愿者”，助力洛阳更多社区提升基层治理精度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 17:08

　　“快中秋了，我们社区的志愿者们来看看您。”8日上午，随着咚咚咚的敲门声，洛龙区天元社区元华国际小区居民马文忠的家里热闹了起来，由社区志愿者和社工组成的“暖心小分队”上门为他送来了月饼、水果等中秋礼品。

　　今年87岁的马文忠是一名抗美援朝老兵，在社区常态化开展的“红色讲堂”志愿服务活动中，他口述的亲身经历也成为辖区青少年学习历史、了解历史的生动旁白。

　　天元社区党委书记王蕊介绍，此次活动是社区立足新时代文明实践站举办的“情暖中秋”主题系列活动之一，希望通过慰问辖区高龄老人的形式，来弘扬尊老敬老的中华传统文化、营造文明清朗的社区氛围。在王蕊看来，目前，社区之所以能够较为灵活地开展这些此类惠民活动，背后离不开社工组织的支持，“社工力量的注入，不仅补充了社区资金不足、专业服务欠缺等短板，还推动了公共服务进社区活动的有效开展。”

　　环境提升、法律咨询、心理疏导……今年以来，在“社工+”效应的持续释放下，天元社区组建多支专业志愿服务队伍，助力基层公共服务志愿活动高效、规范开展。

　　天元社区只是我市社区“社工+志愿者”模式推进的一个缩影。记者从洛阳市文明办了解到，按照计划，下一步，将有更多社区引入社工力量，不断增强志愿者活力，这也意味着，将有更多社区与社工团队在提升社区治理精准度、增强居民幸福感方面凝聚创建合力，以“绣花功夫”使更多群众真正成为城市文明创建成果的共享者。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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