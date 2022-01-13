安全宣讲进基层 共筑基层“防火墙”

昨日下午，2022年国家网络安全宣传周河南省活动——网络安全进基层宣传教育活动走进洛阳广播电视台。
昨日下午，2022年国家网络安全宣传周河南省活动——网络安全进基层宣传教育活动走进洛阳广播电视台。
昨日下午，2022年国家网络安全宣传周河南省活动——网络安全进基层宣传教育活动走进洛阳广播电视台。郑州轻工业大学信息化管理中心副主任马照瑞以“新时代数字治理背景下的网络安全素养”为主题，现场为参加活动的群众上了一堂网络安全课。在今年国家网络安全宣传周期间，我市组织开展“网络安全进基层”活动，邀请专家、学者等，先后开展了8场网络安全专题教育培训。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 张光辉 摄影报道)
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