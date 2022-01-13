深入基层讲理论 同频共振入人心

9日，洛阳市老城区在西北隅街道、西关街道党群服务中心举办“理响洛城”党的创新理论基层宣讲活动，通过“理论+故事”“理论+文艺”的方式，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
9日，洛阳市老城区在西北隅街道、西关街道党群服务中心举办“理响洛城”党的创新理论基层宣讲活动，通过“理论+故事”“理论+文艺”的方式，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
9日，洛阳市老城区在西北隅街道、西关街道党群服务中心举办“理响洛城”党的创新理论基层宣讲活动，通过“理论+故事”“理论+文艺”的方式，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
宣讲现场，气氛热烈，《奉献》《革命之火淬炼出的一代英豪》《传承焦裕禄精神，赓续红色血脉》《弘扬劳模精神，争做时代先锋》《天安门前看升旗》等精彩节目，赢得了基层党员群众的好评。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 石智卫 文/图)
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