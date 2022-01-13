徐衣显：这十年，洛阳全面推进城市提质，城市功能品质实现新跨越

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委副书记、市长徐衣显作主题发布。 29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委副书记、市长徐衣显作主题发布。 徐衣显说，这十年，我们全面推进城市提质，城市功能品质实现新跨越。城市之美，在颜值更在气质。我们坚持以人为核心推进新型城镇化，全面实施城市提质“351”工作举措，加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。推动枢纽能级提升，城市更立体了。地铁从无到有、双线运行，呼南高铁焦洛平段年内开工、洛阳人的“十字”高铁梦越来越近，洛阳机场三期积极推进、通用航空加速起飞，高速公路总里程十年翻番、“县县通高速”迈向“县县双高速”，洛阳成功入选全国性综合交通枢纽城市，加快从交通区位优势向枢纽经济优势转变。这里向大家推荐尧栾西这条“最美高速”，它串连了白云山、老君山、鸡冠洞等5A级景区在内的47处风景名胜，车在路上行，人在景中游，欢迎大家深入体验。推动宜居品质提升，城市更温馨了。抓好“两个建设、三个改造”，大力推进城市有机更新，用小切口、微改造实现大变化、精提升，1100多个老旧小区焕发新颜，80多万群众喜迁新居，一大批口袋公园、体育公园、邻里中心、养老中心走进社区，公共服务更加便民利民惠民。推动发展活力提升，城市更青春了。积极建设青年友好型城市，出台了27项引才政策，实施产业平台聚才等五大工程，建成了全省最多的国家级双创孵化基地，营造了“引育用服”一体化的人才生态。比如，国家大学科技园吸引了520多名博士硕士，孵化培育了80多家高新技术企业。现在，越来越多的青年人来洛阳、爱洛阳、留洛阳，与古都共同成长。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺/文 记者 鲁博/图）