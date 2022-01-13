年底前，洛阳涧西区改造提升多条道路

记者日前从涧西区住建局获悉，该区多条道路的改造提升工程，将于年底前完工。

记者日前从涧西区住建局获悉，该区多条道路的改造提升工程，将于年底前完工。

安徽路

安徽路位于广州市场步行街南侧，沿线还有安徽路小学等基础公共设施，人流量大，存在交通拥堵的现象。此次改造提升西起天津路，东至太原路，全长约740米，将对道路进行硬化，并在机动车道两侧设置非机动车道，实现“人非共板”。此外，该路段还将完善雨污分流、推动“三线”入地，并设置交通标志牌，进一步提升街区形象，加快城市更新建设步伐。

新疆路

此次改造提升西起江西路，东至九都西路，全长约790米。以往，新疆路(太原路至九都西路段)为由南向北单车道，将更新为双向双车道。在道路通行方面，新疆路的两侧还将新增非机动车道，缓解交通拥堵问题。现场有关负责人介绍，该区还将打通新疆路西侧的“断头路”，连接新疆路与天津路。

陇北一路

此次改造提升北起中州路，南至景华路，全长约430米，将完善配套设施，为该路段规划建设的“畅享文化，悦享生活”主题餐饮夜市街提供保证。

涧西区住建局有关负责人表示，目前康滇路、豫北一路、河南路等道路已完工，今年将持续加紧推进城区道路提升，提升城市形象、完善城市功能、满足群众需求。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张晨 文/图)