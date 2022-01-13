河柴体育公园、洛铜体育公园……涧西区7处社区体育公园开工建设

日前，记者在涧西区长安体育公园看到，这里篮球场、羽毛球场、门球场、乒乓球场、儿童游乐场等一应俱全，不少老年人和儿童正在这里健身休闲。这是涧西区构建全民健身服务体系带来的福利。

日前，记者在涧西区长安体育公园看到，这里篮球场、羽毛球场、门球场、乒乓球场、儿童游乐场等一应俱全，不少老年人和儿童正在这里健身休闲。这是涧西区构建全民健身服务体系带来的福利。

记者从涧西区文明办了解到，今年以来，涧西区主要打造一批高质量社区健身游园，其中包括3个主题游园和8个体育公园，旨在于全区范围内形成浓厚健身氛围，提高社区群众健身意识、提升健康理念。

“截至目前，涧西区已建设完成1处B类社区体育公园、1处C类社区体育公园，这两处分别是兴隆寨社区健身中心和长安体育公园。”涧西区文明办相关负责人介绍，此外，涧西区目前有6处C类社区体育公园正在开工建设，这7处社区体育公园分别是河柴体育公园、洛铜体育公园、华阳体育公园、南华体育公园、致远体育公园、明志体育公园和丹青体育公园。

据悉，按照相关计划，今年年底前，涧西区将完成社区体育公园一期20处的市级建设目标，持续优化全民健身设施布局，以“片区、社区、居民小区”为单位，因地制宜布局不同规模的运动设施，打造现代时尚的健身场景。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李晓培 董志雷 文/图）