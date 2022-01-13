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服务宁德时代 数说洛阳效率
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 15:14
开工仪式现场

　　编者按

　　昨日，由全球新能源龙头企业——宁德时代投资的中州时代新能源生产基地项目(简称“宁德时代洛阳基地”)在伊滨区正式开工。我市与宁德时代从开始对接到正式签约，用时100天；从签约到开工，也在不到100天的时间内完成。这些成绩的背后，展示了洛阳超前的产业谋划、精准的对接沟通、创新的靠前服务。在这一过程中，也发生了许多用心、用情、用力服务保障项目落地的故事。

　　不到100天：

　　刷新项目推进的“洛阳速度”

　　今年2月，在得知宁德时代计划布局新能源生产基地的信息后，市商务局抽调精干力量牵头组建项目专班，与企业通过视频连线、电话沟通、实地考察等方式进行了多轮对接洽谈。坚持终于有了成效——企业分三批次提出57个大项158条诉求清单。而仅用一周的时间，我市就给予了专业、高效的回复，并完成了详细的落地保障方案。

　　签约后，市商务局继续发挥专班牵头协调作用，实行“保姆式”全程精细化服务，积极帮助企业协调土地规划、文物勘探、地块平整和企业注册等工作，刷新了项目推进的“洛阳速度”，实现该项目由签约到开工不到100天。

　　3个月：

　　办结所有前期手续

　　项目签约后的一系列前期手续3个月办结，从签约到开工仅用时不到100天。

　　为破解制约项目落地的瓶颈问题，今年以来，我市在开发区内推行企业投资项目承诺制改革，积极推进土地出让前区域评估，对“建设工程文物保护和考古许可”等15个事项实行政府统一服务，对“水土保持方案审批”等8个事项在区域评估基础上实行企业承诺即审批，实现“拿地即开工、开工无障碍”，大大加快了项目从签约到落地的进程。

　　在推进过程中，市发改委充分发挥市联审联批工作领导小组办公室牵头作用，成立项目审批工作专班，主动对接服务企业，全面压缩审批时限。

　　50余天：

　　完成1400余亩土地平整工作

　　7月下旬，宁德时代洛阳基地项目启动土地平整工作。占地1400余亩、高低落差接近18米，土方施工量以百万为计量单位，工期紧、任务重，完成土地平整任务难度极高。

　　为尽快为项目施工提供场地，伊滨区按照“十通一平”的标准，积极协调相关部门，争分夺秒开展土地平整工作，全速高效推动土方外运。

　　高峰时期，700余辆渣土车、50余台挖土机同时施工，日均外运土方1万车15万方左右；24小时两班倒，人停车不停……经过50多天的鏖战，伊滨区顺利完成土方外运、回填、碾压工作，确保开工仪式如期举行。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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