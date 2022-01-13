洛阳市消防救援支队提醒：你随手扔的未熄灭烟头，真的会引发火灾

日前，杭州某小区内，一床正被晒着的被子突然着火，险些酿成火灾事故。民警经过调查发现，被子着火的原因竟然是有人乱扔烟头。最终，扔烟头的人被处以10日行政拘留。

日前，杭州某小区内，一床正被晒着的被子突然着火，险些酿成火灾事故。民警经过调查发现，被子着火的原因竟然是有人乱扔烟头。最终，扔烟头的人被处以10日行政拘留。

消防员准备了3个实验

近日，本网联合市消防救援支队老城大队，通过一组实验，让您了解未熄灭的烟头有多危险，提醒您和家人注意。

未熄灭的烟头，表面温度达380℃

消防员将未熄灭的烟头分别投入了垃圾桶、棉絮、杂草堆中，看是否会出现燃烧的情况。这是日常生活中三类常见的烟头引发火灾的场景。

在实验之前，消防员用测温仪对着未熄灭的烟头测量，仪器显示，烟头表面温度达到380℃。

实验一：烟头扔进垃圾桶，纸团很快被点燃

第一个实验，消防员将未熄灭的烟头投入装有纸张等可燃物的垃圾桶里。在生活中，一些人在抽完烟后，没把烟头熄灭便扔进垃圾桶，以为烟头会自动熄灭，但其实烟头有点燃垃圾桶内可燃物的风险。

烟头引燃了垃圾桶内的纸团

在实验中，未熄灭的烟头被投入垃圾桶后，与烟头接触的纸团很快开始冒烟。不到1分钟，垃圾桶内就出现了没有明火的阴燃现象。在随后的几分钟里，垃圾桶内的烟越来越多，随后从垃圾桶里蹿出火苗，一下子把纸团全部烧毁。

“我们在日常灭火救援中，就遇到过此类火情。”消防员说，有市民将未熄灭的烟头投入垃圾桶后便离开了家，以为烟头会自动熄灭，结果导致垃圾燃烧，引发火灾。