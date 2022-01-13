存在消防安全隐患 洛阳3家单位被曝光

近日，市消防救援支队在消防安全大检查中发现，部分单位消防安全意识薄弱，存在火灾隐患。昨日，相关部门对存在消防安全隐患的3家单位进行集中曝光，责令其在规定时间内整改完毕。
近日，市消防救援支队在消防安全大检查中发现，部分单位消防安全意识薄弱，存在火灾隐患。昨日，相关部门对存在消防安全隐患的3家单位进行集中曝光，责令其在规定时间内整改完毕。
近日，市消防救援支队在消防安全大检查中发现，部分单位消防安全意识薄弱，存在火灾隐患。昨日，相关部门对存在消防安全隐患的3家单位进行集中曝光，责令其在规定时间内整改完毕。
洛龙区九龙湾洗浴中心
地址：洛龙区开元名郡B区
隐患：消防控制室无人值班，无值班记录；二楼西侧走廊防火门顺序器损坏；二楼东侧室内消火栓栓口锈蚀。
涧西区璞华酒店
地址：涧西区创业路60号时代公寓副楼
隐患：一楼大厅室内消火栓被遮挡；一楼疏散通道、安全出口堆放杂物。
宜阳县威嘉物业管理有限公司(亚威金地苑小区)
地址：宜阳县红旗中路
隐患：楼道违规停放电动自行车，私家车占用消防车通道，疏散通道堆放杂物。
(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王倩)
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