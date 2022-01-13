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存在消防安全隐患 洛阳这3家单位被曝光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 18:38

　　近日，洛阳市消防救援支队在消防安全大检查中发现，部分单位消防安全意识薄弱，存在火灾隐患。昨日，相关部门对存在消防隐患的3家单位进行集中曝光，责令其在规定时限内整改完毕。

　　1.上海国际商贸城

　　地址：偃师区杜甫路西侧

　　隐患：私家车占用消防车通道；楼道内停放电动车；地下室室内消火栓箱体缺少消防卷盘。

　　2.万花筒网吧

　　地址：老城区北大街高明园6号楼110号

　　隐患：一、二层缺少疏散指示标志；二层西侧安全出口被占用；一层走廊北侧室内消火栓栓口锈蚀、无水枪。

　　3.洛阳旭升辉煌物业管理有限公司

　　地址：瀍河区启明南路231号

　　隐患：六号楼电动自行车占用消防车通道；三号楼防火门未保持常闭状态；三号楼一楼北侧安全出口堆放可燃物且遮挡室内消火栓。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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