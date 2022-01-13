存在消防安全隐患 洛阳这3家单位被曝光

近日，洛阳市消防救援支队在消防安全大检查中发现，部分单位消防安全意识薄弱，存在火灾隐患。昨日，相关部门对存在消防隐患的3家单位进行集中曝光，责令其在规定时限内整改完毕。

近日，洛阳市消防救援支队在消防安全大检查中发现，部分单位消防安全意识薄弱，存在火灾隐患。昨日，相关部门对存在消防隐患的3家单位进行集中曝光，责令其在规定时限内整改完毕。 近日，洛阳市消防救援支队在消防安全大检查中发现，部分单位消防安全意识薄弱，存在火灾隐患。昨日，相关部门对存在消防隐患的3家单位进行集中曝光，责令其在规定时限内整改完毕。 1.上海国际商贸城 地址：偃师区杜甫路西侧 隐患：私家车占用消防车通道；楼道内停放电动车；地下室室内消火栓箱体缺少消防卷盘。 2.万花筒网吧 地址：老城区北大街高明园6号楼110号 隐患：一、二层缺少疏散指示标志；二层西侧安全出口被占用；一层走廊北侧室内消火栓栓口锈蚀、无水枪。 3.洛阳旭升辉煌物业管理有限公司 地址：瀍河区启明南路231号 隐患：六号楼电动自行车占用消防车通道；三号楼防火门未保持常闭状态；三号楼一楼北侧安全出口堆放可燃物且遮挡室内消火栓。 （洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王倩）