“自热食品”操作不当会引发爆燃？洛阳消防部门做了个实验

近日，杭州一名学生在食用自热食品过程时，因操作不当引发食品容器爆炸导致眼睛受伤的话题，登上微博热搜引发讨论。

近日，杭州一名学生在食用自热食品过程时，因操作不当引发食品容器爆炸导致眼睛受伤的话题，登上微博热搜引发讨论。近年来，操作简便的自热食品种类越来越丰富，受到不少人的喜爱，然而，在食用自热食品时，因操作不当引发的各类安全事故也时有发生。近日，洛报融媒联合洛龙区消防救援大队，针对自热食品因操作不当可能引发的安全隐患开展实验，为您和您的家人提个醒。