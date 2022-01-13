洛阳现代生物技术研究院：研制新型防控试剂产品 保障畜禽产品消费安全

近日，在位于洛龙区的洛阳现代生物技术研究院有限公司里，技术人员正进行新型防控试剂产品的研发。 近日，在位于洛龙区的洛阳现代生物技术研究院有限公司里，技术人员正进行新型防控试剂产品的研发。 该公司是一家集动物溯源标识、动物数字化管理系统及动物疫病检测诊断试剂的研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业，属于河南省新型研发机构。该公司抢抓风口机遇，推出“人兽共患病防控检测技术的研究开发与产业化”项目，开展更为直接、高效的新型防控关键技术研究，实现“人病兽防，关口前移”，为畜禽产品消费安全提供技术保障。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张俊望 摄)