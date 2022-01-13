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中航光电“90后”技术专员谢地：做专业领域的“技术流”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:30
工作中的谢地

　　“90后”“哈工大王牌专业毕业生”“产品总师”“年少有为”……在中航光电科技股份有限公司，技术专员谢地是新生力量中的佼佼者，面对身上诸多光环与标签，他坦然道：“我更愿意被大家称作‘技术流’。”

　　2日，在中航光电液冷事业部的办公室内，谢地正与团队成员探讨新产品的研发设计方案。作为公司液冷连接器及组件专业领域的核心技术专家，谢地掌握全谱系流体连接器关键技术，是公司相关领域最年轻的产品总师。

　　谈及自己的工作经历，谢地笑道：“我这一路走来就像‘菜鸟’打怪升级。”

　　流体连接器是一种散热装置，主要为军工、民用企业的大型服务器系统和电子设备进行散热降温，保证设备的高性能运转，对研发设计人员有极高的专业要求。

　　2015年，谢地从哈尔滨工业大学的焊接专业毕业，入职中航光电，第一次接触流体连接器的研发设计。“我对这个专业领域一无所知，是个零基础的‘菜鸟’，需要从头开始学。”谢地说。

　　工作的前3年对于谢地来说，是快速充电的积累阶段。在结束白天的工作后，谢地会将记录下来的困惑和难题一一攻克，或是请教公司经验丰富的专家，或是自己查阅资料进行求证。谢地认为：“有问题不能留着过夜，否则不仅影响第二天的工作进度，还会让问题越积越多，之后更难解决。”

　　凭着这股不怕苦、不怕累的钻研劲儿，谢地很快在同一批入职者中脱颖而出。同部门经验丰富的专家和技术人员也十分愿意将自己多年积累的工作经验和技能倾囊相授。就这样，在工作中学习，在学习中提升，谢地成了公司流体连接器研发生产的中坚力量。

　　由于用户需求不同，流体连接器的生产趋向定制化。去年，谢地和团队成员接到一项紧急任务，需要在7天之内设计生产出一款流体连接器。作为团队的核心力量和决策者，谢地迅速排兵布阵，与成员们通宵达旦，全程提供技术指导和把控，成功将原本40余天的工期压缩至7天，并完成对产品的优化升级，成功拿下合作项目。

　　入行7年，谢地潜心钻研，争做公司与行业的“技术流”。在他的带领下，团队多次实现关键技术突破，研制开发新一代流体连接器，成为国内最早研制出相关产品的团队，推动公司相关技术处于国际先进水平。除此之外，他还参与主编多项国家相关标准，获10余项发明专利授权，多次斩获行业重大奖项。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 卢允 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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