全市高新技术企业数量今年将突破1100家

9日上午，在洛阳市举行的“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大首场新闻发布会上，洛阳市科技局相关负责同志，就如何推动高新技术企业倍增回答了记者的提问。

9日上午，在洛阳市举行的“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大首场新闻发布会上，洛阳市科技局相关负责同志，就如何推动高新技术企业倍增回答了记者的提问。

近年来，洛阳市坚持把高新技术企业培育作为推动创新发展的重要抓手，在政策优化、机制创新、载体构建上聚力加力，形成了大力培育高新技术企业的鲜明导向和工作局面。全市高新技术企业数量由2016年的239家，增加到2021年的903家。今年首批高新技术企业认定预计净增140家左右，为冲刺总量1100家年度目标奠定了坚实基础。

完善培育政策。制定出台了《洛阳市高新技术企业倍增行动方案》《洛阳市关于促进规上工业企业研发活动全覆盖的若干举措》，健全“微成长、小升高、高变强”政策支撑体系，按照“有研发机构、有研发人员、有研发经费、有产学研合作”标准，鼓励引导平台、人才、技术、资本等创新要素向企业集聚。初步统计，今年前8个月，全市规上工业企业研发活动预计覆盖率达到66.48%；全市新备案国家科技型中小企业1875家、完成年度目标的76.5%，为高新技术企业培育储备了更多“良种”。

健全培育机制。按照“储备一批、培育一批、推荐一批”的原则，重塑重建高新技术企业培育库，目前已有678家企业入库开展针对性、定制化培育辅导。纵深推进“放权赋能”改革，承接高新技术企业认定专家评审环节省级权限，今年首批受理申报企业455家，通过专家评审388家。完善创新发展绩效考核指标体系，把高新技术企业净增数作为考核县区创新发展的最重要指标，指导和帮扶更多企业进入高新技术企业行列。

提升培育载体。一方面，加快推进孵化载体县区全覆盖，把市级科技孵化载体备案权下放到县区，鼓励县区围绕主导优势产业打造科技企业孵化器，加快形成科技型中小微企业集聚效应。目前，全市建有各级各类科技孵化载体近200个，其中，国家大学科技园占到全省的一半。另一方面，在都市核心区和功能区布局建设科技产业社区，引进市场化、高水准园区运营商，围绕传统产业迭代升级、新兴产业抢滩占先、未来产业破冰布局，全链条导入(重点)实验室、产业研究院、中试基地和孵化平台，配套完善居住、商业、文化娱乐、体育休闲、景观绿化等功能，打造高科技产业、高品质生活有机融合的众创空间，引导更多企业快速成长为高新技术企业。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图）