洛阳市中医药职业技术学院项目加紧推进

近日，在位于嵩县的洛阳市中医药职业技术学院项目建设现场，工人正加紧施工。 近日，在位于嵩县的洛阳市中医药职业技术学院项目建设现场，工人正加紧施工。 该项目位于嵩县先进制造业开发区内，总建筑面积25万平方米，主要建设教学楼、实训楼、宿舍楼、餐厅、图书馆、体育馆、体育场、地下车库、人防工程及相关配套设施。目前，一期工程图书馆五层封顶，实训楼、教学楼等9幢建筑全面开工。项目建成后，将为中医药产业的发展提供有力的人才保障。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 邱明 通讯员 赵明辰 陈长奖 摄)