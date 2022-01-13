涧西区湖北路街道办事处：消防演练 防患未然

6月30日，涧西区湖北路街道办事处、广州市场运营中心联合涧西区消防救援大队，在广州市场步行街开展消防演练，演练内容包括向商户介绍灭火器、灭火毯的使用方法，旨在提升商户的安全意识和应急处置能力。
6月30日，涧西区湖北路街道办事处、广州市场运营中心联合涧西区消防救援大队，在广州市场步行街开展消防演练，演练内容包括向商户介绍灭火器、灭火毯的使用方法，旨在提升商户的安全意识和应急处置能力。
6月30日，涧西区湖北路街道办事处、广州市场运营中心联合涧西区消防救援大队，在广州市场步行街开展消防演练，演练内容包括向商户介绍灭火器、灭火毯的使用方法，旨在提升商户的安全意识和应急处置能力。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 郑风云 摄）
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