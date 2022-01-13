存在消防安全隐患 洛阳这3家单位被曝光

近日，市消防救援支队在消防安全大检查中发现，部分单位消防安全意识淡薄，存在消防安全隐患。 近日，市消防救援支队在消防安全大检查中发现，部分单位消防安全意识淡薄，存在消防安全隐患。昨日，相关部门对存在消防安全隐患的3家单位进行集中曝光，责令其在规定时限内整改完毕。 1.涧西区东方第一小学 地址：涧西区郑州路23号 隐患：一楼步梯下设置“图书一角”；一楼消火栓无水。 2.西工区洛浦路13号院 地址：西工区洛浦西路13号 隐患：小区楼道楼梯间内停放电动车；小区内存在电动车飞线充电现象。 3.嵩县移甫火锅餐饮店 地址：嵩县文化路与两程路交叉口 隐患：门口处疏散指示标识安装不符合要求且不亮；店内部分线路未穿管保护；厨房抽油烟机未定期清理。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王倩）