曝光！洛阳5家机构违规组织学科类培训被查处

今日，“洛阳市教育局”官微曝光5家机构违规组织学科类培训。

今日，“洛阳市教育局”官微曝光5家机构违规组织学科类培训。具体内容如下：

为持续巩固“双减”成果，进一步规范校外培训行为，自1月17日起，市教育局在执法库中随机抽调执法人员组成暗访组，对洛阳市15个县区违规学科类培训进行暗访。通过暗访，发现部分培训机构和个人无视国家“双减”政策，违规组织学科类培训。现将暗访中发现的几起典型案例予以曝光。

一、瀍河区“牧歌思维成长空间”存在违规学科类培训

1月19日，暗访组在瀍河区桂园路与下园东路交叉口，君河湾小学对面检查中发现，“牧歌思维成长空间”二楼正在进行学科类培训，现场有5个班级约35名学生正在进行英语和数学培训，并发现有点名册、统一教辅等相关资料。相关线索已移交瀍河区教体育局进行进一步核实，根据违规情况依法依规处理。

二、洛龙区“精博教育”“采宏托管”存在违规学科类培训

(一)1月19日，暗访组在洛龙区学府街“洛一高”附近暗访中发现“精博教育”正在进行学科类培训，现场有2名老师和11名学生。

(二)1月20日，暗访组在洛龙区学府街“洛一高”附近暗访中发现“采宏托管”存在违规开展学科类培训行为，现场有3名老师和约50名学生正在进行数学培训，并发现有大量试卷和点名册等相关材料。以上2条相关线索已移交至洛龙区教育局依法依规进行处理。

三、老城区青年宫四楼“艺博教育”存在违规学科类培训

(一)1月21日，暗访组在老城区青年宫四楼“艺博教育”检查中发现该机构正在英语培训，现场有1名教师和4名学生，并发现有大量教辅材料。

(二)1月22日，暗访组在老城区青年宫四楼暗访中发现，靠近消防通道处有3间教室正在进行学科类培训，现场有3名教师和12名学生在进行英语和数学培训，并发现有学生点名册、教辅等相关材料。以上2条相关线索已移交至老城区教育局依法依规进行处理。

通过此次暗访曝光，洛阳市教育局希望进一步巩固“双减”成效，警醒和震慑违规培训机构和个人，还给孩子们一个愉快的假期。

根据《校外培训行政处罚暂行办法》，洛阳市县两级教育行政部门将依托街道网格化治理体系，建立健全联合检查工作机制，采取“日查+夜查”“联检+抽检”“明查+暗访”等方式，严肃查处各类违法违规培训行为，加大对违规培训公开曝光力度，发现一起、查处一起、处罚一起，始终保持整治“地下”违规培训的高压态势。

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