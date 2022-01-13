孟津区送庄镇：“一村一品” 特色产业助振兴

十里香草莓、白鹿蟠桃、袖珍西瓜……金秋时节，在孟津区送庄镇，甘甜的水果、新鲜的蔬菜吸引着络绎不绝的游客来观光打卡、采摘游玩。

进行西瓜育种 洛报融媒 ·洛阳网 记者 张怡熙 摄

编者按

市委强调，开创乡村振兴新局面，要以富民为导向，以产业为核心，找准“小切口”，“一镇一特”“一村一品”，促进乡村特优产业发展。孟津区深入贯彻乡村振兴“151”工作举措，科学编制现代农业产业发展规划，明确“一镇一特”“一村一品”特色产业发展思路，大力实施质量兴农、品牌富农战略，推动农业规模化、特色化、品牌化发展，为乡村全面振兴奠定坚实基础。本报今起推出“‘一镇一特’看孟津”系列报道，“小切口”挖掘孟津各乡镇特色产业发展的创新做法、先进经验，以期为全市乡村产业振兴提供示范和借鉴。敬请关注。

十里香草莓、白鹿蟠桃、袖珍西瓜……金秋时节，在孟津区送庄镇，甘甜的水果、新鲜的蔬菜吸引着络绎不绝的游客来观光打卡、采摘游玩。

近年来，送庄镇依托龙头企业，选准主导产业，推动果蔬种植特色品牌创优、产业载体培育、农旅融合发展，挎稳“菜篮子”、盛满“果盘子”，抓牢了乡村产业振兴的“牛鼻子”。

选苗：“一村一品”抓特色

“过几天，最后一批西红柿苗将交给种植户，再种上3个月就能上市，供应元旦、春节市场。”昨日，在孟津区送庄镇送庄社区育苗基地里，几名工人正在大棚里忙活着。智能化管理系统、自动化浇灌设备，让这里有了现代农业的样子。

“4个育苗大棚、4个果蔬种植大棚，每年可为集体增收50万元以上。”该社区党支部书记赵建标介绍，该基地是社区集体经济项目，由送驾庄蔬菜专业合作社管理，收益采取“442”分成模式，即务工群众得四成、集体得四成、日常运营用两成，形成了社区集体、合作社、社区群众多方共赢的局面。

近年，送庄镇以实施国家级田园综合体建设为契机，按照“一村一品”的产业发展思路，重点打造“两带三区”特色果蔬产业集群，确定送庄社区、梁凹村定位为设施农业大棚发展村，白鹿村、西山头村、东山头村定位为桃产业发展重点村，清河新村定位为蔬菜种植试点村，十里头村、朱家寨村定位为农旅融合提升村。

目前，送庄镇蔬菜水果种植面积在1.5万亩以上，其中袖珍西瓜1500亩、无公害蔬菜1800亩、草莓1600亩、精品葡萄800亩、鲜桃2500亩，成为洛阳北部重要的无公害蔬菜水果生产基地。