走进十三朝古都洛阳，感受中国五千年文明史

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”如果选择一座城来感受中国，很多人都会想到洛阳。五千多年的文明史让这座城充满了兼容并蓄、引人入胜的魅力。
“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”如果选择一座城来感受中国，很多人都会想到洛阳。五千多年的文明史让这座城充满了兼容并蓄、引人入胜的魅力。
《记住乡愁》古城
播出内容：《洛阳——通达古今名动天下(上)》
播出时间：2022年9月26日(周一)22:00
播出频道：CCTV-4中文国际频道
洛水之阳十三朝古都
“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”如果选择一座城来感受中国，很多人都会想到洛阳。五千多年的文明史让这座城充满了兼容并蓄、引人入胜的魅力。
洛阳地处中原，位于河南省西部山区与东部平原之间的过渡地带，因居于古洛水北岸而得名。夏、商、西周、东周、东汉、北魏、隋、唐等13个朝代，先后都在洛阳建都，建都史长达1500多年。
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