洛阳纪检监察机关多措并举激励党员干部担当作为

“激发党员干部担当作为的内生动力，让党员干部不犯错误、少犯错误，是我们的职责所在。”日前，在激励党员干部担当作为专项学习教育活动中，市纪委监委干部李星煜这样说。

洛宁县纪委监委通过书面澄清等方式及时为受到不实举报的党员干部澄清正名

“激发党员干部担当作为的内生动力，让党员干部不犯错误、少犯错误，是我们的职责所在。”日前，在激励党员干部担当作为专项学习教育活动中，市纪委监委干部李星煜这样说。

如今，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，真正为担当者担当、为负责者负责、为实干者撑腰，已经成为全市纪检监察干部的共识。

去年以来，全市纪检监察机关以思想解放引领工作提质增效，树牢正确的执纪理念，坚持严的主基调与激励党员干部担当作为相统一、把调动一切积极因素作为出发点和落脚点，坚持“治已病”与“治未病”相统一、把“治未病”摆在更加突出的位置，将激励党员干部担当作为贯穿纪检监察工作全过程，不断涵养风清气正的政治生态，营造干事创业的浓厚氛围。

树牢正确导向 打消党员干部干事创业顾虑

“这是保护，更是激励。”提及自己被容错免责的有关情况，洛宁县全宝山林场三官庙分场负责人马某某在接受记者采访时感慨道，“有了组织的撑腰，我干工作便没有了顾虑。”

为防范化解汛期灾害影响，马某某在未履行相关手续的情况下，对三官庙附近河道淤积的砂石进行清理，并运到附近村庄，被群众举报为非法采砂。洛宁县纪委监委经过深入调查，认为马某某虽未履行相关手续，但清运砂石是为了河道疏浚，而且所清砂石均无偿为村民铺路，不存在牟取私利问题，最终决定对其免予问责。

“绝不能因问责不当让党员干部陷入不敢担当作为的状态。帮助党员干部从‘有错’到‘有为’转变，是我们一直努力的方向。”市纪委监委相关负责人说。

我市纪检监察机关始终坚持“三个区分开来”和纪法情理贯通融合，着力构建科学有效的容错免责机制，精准定性量纪、积极容错纠错，容错不纵错、纠错不漏错，为党员干部干事创业设置安全区、吃下定心丸。

去年，市纪委监委制定实施了《全市纪检监察机关激励保护党员干部干事创业若干措施》，细化出台容错免责清单，明确党员干部在落实“项目为王”、优化营商环境等方面16种容错免责情形；还出台了《洛阳市纪委监委鼓励支持保护党员干部创新发展若干措施》，明确了党员干部在创新发展中予以容错免责的24种情形。

实施考验性问责，是我市纪检监察机关激励保护党员干部干事创业的“组合拳”之一。市纪委监委相关负责人介绍，对工作落实不力、进展缓慢、成效不佳，但未造成不良影响或影响较小的党员干部，纪检监察机关在实施问责前对其进行督导约谈、明确考验时限，对能够在考验时限内高质量完成工作任务的予以免责。

自2020年以来，全市纪检监察机关依规依纪依法免予、不予处分164人，从轻、减轻处理655人。

一系列举措，让我市党员干部的执行力、落实力进一步增强，干事创业热情空前高涨。今年年初，老城区纪委监委对存在工作过错的南关办事处工作人员王某进行考验性问责，王某顺利通过“问责考验期”并获得“免予问责”后表示：“今后我一定更加努力工作，回报组织的关心关爱。”