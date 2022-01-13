洛龙区河东社区：爱心洗衣房 为老服务新探索

近日，在洛龙区河东社区邻里中心爱心洗衣房，志愿者正在对老人送来的衣物进行清洗。 近日，在洛龙区河东社区邻里中心爱心洗衣房，志愿者正在对老人送来的衣物进行清洗。 河东社区邻里中心建设结合社区老年人多的特点，探索爱心志愿便民服务创新。在小区门口邻里中心服务站点设立爱心洗衣房，由社区网格员和爱心志愿者们共同组成爱心洗衣房工作人员队伍，免费为辖区70岁以上老人洗衣。针对残疾、失能、高龄等特殊群体，工作人员会定期上门收取衣服，洗净晒干后送回，不仅帮助老人改善了卫生条件，提高了生活质量，更让老人感受到了温暖，营造了敬老、爱老、助老的新风尚，赢得老年人连连点赞。(洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 张伟浩 摄)