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庆丰收，迎盛会！洛阳农业农村部门出台一揽子惠农政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 19:13

　　9月23日，农历秋分，我们将迎来第五个中国农民丰收节，拉开“三秋”大忙的序幕。为了庆丰收、迎盛会，日前，洛阳市农业农村局在市委第一巡察组的指导下，认真落实市委乡村振兴“151”工作举措，聚焦农民群众所需所盼和农业领域突出问题，出台了涵盖13个方面的惠农政策，不断提升农民获得感幸福感，促进农业高质量发展。

　　1.建成四级农村产权交易信息服务平台，引导农村集体资产全程网上交易，免收手续费。

　　2.开展绿色农产品进社区活动100场次，举办绿色食品宣传讲座50场次，畅通农村和社区的绿色通道。

　　3.开辟“三农”微信服务平台，解读农业政策、宣传农业技术、解答群众问题。组建种植、养殖、农产品加工、农旅康养“三农”专家服务团，举办150场免费培训班，培训1万人以上。

　　4.组织“三品一标”特色优质农产品生产主体参加全国绿博会、农交会、郑州农博会等展会，免除参展企业展位费。推出“你送我检”服务，每年为全市新申请“三品一标”农产品认证的企业提供一次免费的产品检测服务，并出具专业的定量检测报告。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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