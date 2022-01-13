参与国际化竞争！中国一拖持续深耕“一带一路”市场

8日，记者从中国一拖获悉，通过深耕国际市场，该企业近日成功交付多笔“一带一路”沿线国家订单，再次为“洛阳制造”走向世界贡献“一拖力量”。

8日，记者从中国一拖获悉，通过深耕国际市场，该企业近日成功交付多笔“一带一路”沿线国家订单，再次为“洛阳制造”走向世界贡献“一拖力量”。

其中，该企业发往叙利亚的为76台中小马力拖拉机，包括45至50马力拖拉机，以及客户首次试订购的果园机、窄轮距SK系列30马力拖拉机。

出口阿塞拜疆的则为中国一拖首批新型号产品——YTO-NME系列拖拉机。NME系列拖拉机选用了加大格栅的新款前机罩，加大了空气流通量，有利于提高发动机散热效果，新机罩的外观设计也更符合欧美审美标准。该系列产品将接续此前出口的YTO-ME产品，在国际市场上持续唱响“洛阳制造”品牌。

中国一拖成功出口坦桑尼亚虽然已有数年之久，但此前销量较少，未产生规模效益。今年以来，一拖国贸公司积极研究分析市场，选择竞争力强的产品持续推广宣传，努力开发新渠道，于今年6月开发新客户并签订样机合同。目前，首批样机已经生产完毕，并顺利通过客户视频验收，预计近日装船发运。

今年以来，面对更为复杂严峻的外部环境，中国一拖通过优化国际市场布局和产品组合，创新营销模式，持续深耕俄语区、亚洲区等重点国际市场，加快拓展东欧区、非洲区、美洲区等空白市场，不断提高国际市场经营效能和影响力，上半年企业共实现拖拉机出口2478台，同比增长44.7%。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 陶建华)(企业供图)