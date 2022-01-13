洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

参与国际化竞争！中国一拖持续深耕“一带一路”市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 16:31

　　8日，记者从中国一拖获悉，通过深耕国际市场，该企业近日成功交付多笔“一带一路”沿线国家订单，再次为“洛阳制造”走向世界贡献“一拖力量”。

　　其中，该企业发往叙利亚的为76台中小马力拖拉机，包括45至50马力拖拉机，以及客户首次试订购的果园机、窄轮距SK系列30马力拖拉机。

　　出口阿塞拜疆的则为中国一拖首批新型号产品——YTO-NME系列拖拉机。NME系列拖拉机选用了加大格栅的新款前机罩，加大了空气流通量，有利于提高发动机散热效果，新机罩的外观设计也更符合欧美审美标准。该系列产品将接续此前出口的YTO-ME产品，在国际市场上持续唱响“洛阳制造”品牌。

　　中国一拖成功出口坦桑尼亚虽然已有数年之久，但此前销量较少，未产生规模效益。今年以来，一拖国贸公司积极研究分析市场，选择竞争力强的产品持续推广宣传，努力开发新渠道，于今年6月开发新客户并签订样机合同。目前，首批样机已经生产完毕，并顺利通过客户视频验收，预计近日装船发运。

　　今年以来，面对更为复杂严峻的外部环境，中国一拖通过优化国际市场布局和产品组合，创新营销模式，持续深耕俄语区、亚洲区等重点国际市场，加快拓展东欧区、非洲区、美洲区等空白市场，不断提高国际市场经营效能和影响力，上半年企业共实现拖拉机出口2478台，同比增长44.7%。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 陶建华)(企业供图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2022“洛阳最美教师”名单发布
  • 9月9日起，洛阳中心城区5条公交线路调整
  • 2022洛阳“最美教师”颁奖典礼暨洛阳...
  • 滨河南路西段改造提升工程通车 一脚油...
  • 到2035年，洛阳将建成“设计之都”
  • 洛阳将重点启动三川大道快速化改造等...
  • 9月10日，中州东路部分路段将暂时封闭
  • 最新！洛阳市人大常委会任免名单
  • 总编一线行：洛城劲吹“创新风”
  • 洛阳已形成2个千亿级、7个百亿级产业集群
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    “街拍”

    洛浦美景

    黑白荷韵

    悄悄过去的夏季
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605