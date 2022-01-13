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宜阳：文明劝导志愿者在行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.09.08 11:15

　　“阿姨你好，前方还是红灯，为了你的安全，请您稍等一下再走。”9月8日一大早，记者在宜阳县城区锦龙大道与福昌路交汇处看到，两名身着红马甲、手持红色小旗帜的志愿者正在马路两侧劝阻行人闯红灯、过马路不走斑马线等不文明行为，以实际行动营造安全、文明的交通环境。

　　为推动省级文明城市创建工作走深走实，该县从8月底开始持续在城区范围内组织开展文明实践交通劝导志愿服务活动，志愿服务期间，各单位志愿者们在县城区6个主要交通路口，对行人闯红灯、横穿马路等不文明行为予以耐心细致地劝导。在劝导过程中，不仅及时制止了一些市民的不文明交通行为，还耐心地对当事人进行教育引导，并帮助有困难的市民安全过马路，为来往的行人指引道路。一张张真诚的笑脸，一句句温暖的话语，汇成了一道最美的文明风景线。

　　“你好大爷，请您从斑马线上过马路，这样横穿既不安全又不文明。”在看到有老人为了避免等红灯从另一侧横穿马路时，来自县委宣传部的志愿者立刻跑上前去劝导，类似的一幕幕暖心场面不时出现在县城区各个主干路口。

　　据了解，此次活动由县文明办发起，全县97家文明单位积极参与，在县城区人员车辆密集的路口统一开展文明劝导活动，引导行人遵守交通规则，劝导不文明行为，对行人横穿马路、逆行、不遵守交通信号灯和非机动车驾驶人不戴头盔等违法行为进行劝阻，提醒行人增强交通安全意识，养成良好的日常行为习惯，摒弃不文明交通陋习，共建“宜居宜业富美宜阳”。(李炳辉 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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