成立工作专班、实施承诺替审批、推行开工预审机制……洛阳出台项目审批新措施

记者今日从洛阳市发改委获悉，为进一步树牢“项目为王”理念，推动项目早开工、早投产、早达效，洛阳市成立联审联批工作领导小组，组建工作专班，推动联审联批相关工作。

记者今日从洛阳市发改委获悉，为进一步树牢“项目为王”理念，推动项目早开工、早投产、早达效，洛阳市成立联审联批工作领导小组，组建工作专班，推动联审联批相关工作。

根据要求，洛阳市联审联批工作领导小组下设办公室，办公室设在洛阳市发改委。联审联批工作专班实行集中办公制度，由洛阳市联审联批工作领导小组成员单位各明确一名负责行政审批、业务熟悉的科级干部作为专班工作人员，根据不同时期项目联审联批工作需要，抽调人员实行集中办公，协调推进调度联审联批工作。对于需要办理的审批事项，由联审联批工作专班召开联席会议集中会商联审，实行限期交办、并联审批、容缺办理，从而缩短项目审批时长。

洛阳市发改委相关负责人介绍，按照市委、市政府关于“项目审批提速增效”工作要求，在“承诺制+标准地”基础上，再优化、再精简、再压缩，我市出台10项措施，最大限度提高重点项目、“三个一批”项目审批效率，促进项目早落地早开工、投产达效。

●实施承诺替审批。开发区备案类产业项目用地摘牌后，作出书面承诺，依法依规进行工程规划设计、施工图设计、项目评审等任务完成，实行承诺即开工、边建边办、免予处罚等步骤进行。

●推行开工预审机制。对省重点项目、“三个一批”项目，在项目签订入园协议后，启动联审联批程序，辅导企业及时申报项目落地开工相关资料，在联审联批办预审后出具《开工预审意见》，项目准予开工建设，相关部门不得以未批先建为由进行处罚。

●联合会商推进项目。项目实行“1+N”联合会商(一牵头部门，多个联审部门)，由市联审联批办与相关审批职能部门进行阶段性联合会商，对签约项目指导做好各项手续报批前的准备工作；对建设项目，协调解决办理过程中出现的问题。

●取消施工图审查。项目施工图设计要在住建部门列入名录设计单位进行，实行自审备案制或告知承诺制和设计人员终身责任制，项目勘察设计单位签署《建设工程勘察/设计质量安全承诺书》，住建部门实行免审，下发施工图审查合格书。

●实行容缺办理。各审批部门对于法定审批要件中的程序性材料，原则上都应按“容缺办理”模式运行，实行容缺后补。待所有材料补齐、各种前置手续办理完毕后，依据申请将预审意见转换为正式审批手续。

●实行“五证同发”。对“拿地即开工”项目，在企业签订土地合同、缴纳土地款后，整合规划和施工两个阶段的审批流程，同时核发《不动产权证》《建设用地规划许可证》《设计方案批复》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》，实现“五证同发”。

●专班推进领办代办。投资50亿元以上产业项目由市级成立专班，10至50亿元产业项目由县区成立专班，主动对接企业，提供全程无偿帮代办服务，为项目提供“零距离”“全天候”全流程帮代办服务。形成“专班帮办+部门协办+市县区联办”服务机制，助力重点项目审批提速增效，保障项目前期工作畅通快行。

●联审联批机制。按照“联合审批、限时办结”要求，建立重点项目联审联批机制，相关职能部门选派业务骨干集中办公，围绕重点项目开工前期手续，集中研究、协调、办理，对重大项目落地出具“路条”，支持项目开工建设。充分发挥重点项目联审联批周例会的作用，构建项目审批服务“绿色通道”，统筹调度县区政府和审批部门，及时解决项目在审批过程当中遇到“堵点”“痛点”“难点”问题，实现项目审批提速提效。

●加强协同监管。营造“宽审批、严监管”的审批环境，优化质量安全管控方式。坚持放管结合，建立协同联动监管机制，进一步明确事中事后监管措施，确保监管到位，监管全覆盖。项目安全设施、消防设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。事后要严格进行评价和审查。

●督查督办跟踪问效。对因工作不力、推诿扯皮造成超过办结时限的审批事项的单位责任人和负责人，市政府督查室予以通报批评，如影响重大项目推进的，报纪委监察部门按情节轻重给予严肃处理。对工作认真踏实，表现突出的单位和人员，提请市委、市政府给予表彰。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 张忠喜）