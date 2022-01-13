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毕文亨墓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.09.06 08:32

毕文亨墓

　　毕文亨墓位于洛龙区科技园街道毕沟社区西南约1公里处，坐北朝南，墓地南北长118米、东西宽32.5米。

　　该墓地神道有动物石刻4件，墓前有墓碑1通，为民国时期所立，墓东南30米处，有明成化五年(公元1469年)赑屃(bì xì，祥兽，古代汉族神话传说中龙之九子之一)驮碑刻2通，为敕封毕文亨父母、祖父而立。

　　毕文亨墓始建于1488年，历经530余年。风雨侵蚀，几欲毁坏的历史名人古迹，经其后人全力保护与多次修葺，才艰难保存下来。

　　史料记载，毕文亨于公元1454年考中进士，自此踏上仕途，在明景泰、天顺、成化年间先后出任过南京陕西道监察御史、福州府知府、应天府府尹、都察院右副都御史等官职。

　　从55岁开始，毕文亨上疏请求致仕，“三年三上”，第三次才得到批准。公元1477年，57岁的毕文亨致仕，回到洛阳老家，“于洛水之滨置田数亩……略为修葺，名之曰水南乐处”。公元1488年，毕文亨谢世，葬于毕沟村附近。因毕文亨曾任都察院右副都御史，后人便尊称其“毕都堂”。

墓地神道生肖石刻

　　毕文亨是明朝人，但其墓碑的落款为“中华民国二十九年”。碑文解释：“都堂公殁后，年代遥远，子子孙孙莫知其墓。今以忽焉墓陷之故，裔孙等人探其穴见朱棺依然，墓志宛在，读其志文始知为公之佳城也。”

　　原来，因为年代久远，到了民国时期，毕家后人已经找不到这位老祖先的墓了，后来因为地陷，才得以认准地方，于是重新修葺，立碑撰文。

　　毕文亨为官清廉，体恤民情，其墓碑上有这样一段文字：“都堂公在官时自奉俭约，致仕后无良田大屋，凶年客有日食不给，然处之裕如也。”可以看出，毕文亨做官时廉洁节俭，退休后无良田大屋，遇灾荒气定神闲，是一个清廉的贤达之人。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 楚洛生 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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