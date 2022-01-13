新安县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调整中高风险区风险等级的通告

根据当前新冠疫情防控需要，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定，经综合研判，县疫情防控指挥部决定，自公布之日起，对全县疫情风险区域进行调整：

根据当前新冠疫情防控需要，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定，经综合研判，县疫情防控指挥部决定，自公布之日起，对全县疫情风险区域进行调整： 新安县新冠肺炎疫情防控指挥部

关于调整中高风险区风险等级的通告 根据当前新冠疫情防控需要，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定，经综合研判，县疫情防控指挥部决定，自公布之日起，对全县疫情风险区域进行调整： 高风险区降为中风险区(1个) 新安县汉关街道河南社区利民小区5号楼 中风险区降为低风险区(2个) 新安县汉关街道河南社区利民小区5号楼之外的区域，汉关街道学林社区亚威金城1区。 调整后，新安县共有中风险区1个(新安县汉关街道河南社区利民小区5号楼)，其他区域均为低风险区。 中风险区实行“人不出区、错峰取物”管理，低风险区实行“个人防护、避免聚集”管理。 新安县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年9月2日