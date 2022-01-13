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洛阳：“红利”变“活力” 精准助企稳增长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 08:52

　　纾困解难稳增长，全力以赴促发展。

瀍河区科技和工业信息化局编制产销供需手册，深入企业纾困解难（资料图片）

　　服务企业就是服务工作大局。去年以来，围绕“万人助万企”活动，我市各级领导干部躬身入局、精准服务，变身宣传员、协调员、办事员，千方百计帮助企业解难题、挖潜力、增效益，奋力打造精准助企稳增长的“洛阳样板”，加快推动全市形成“抓产业、帮企业、推项目”的浓厚氛围。

　　市场主体信心和获得感的增强，促进了全市经济提质提速。今年上半年，全市工业增加值同比增长5.4%；截至7月底，全市各类市场主体达624172户，同比增长12.11%。随着产业发展生态持续优化，企业发展潜能不断释放，全市高质量发展的动力更强、劲头更足。

洛宁县发改委工作人员深入企业，宣传助企微信小程序 （资料图片）

　　提振发展信心，优化服务“新机制”

　　台下空无一人，台上娓娓道来，在明亮整洁的直播间内，一项项惠企政策“干货”通过互联网，陆续抵达企业。这是近日在我市正式启动的“惠企纾困、政策同行”政策宣讲系列直播活动一景。

　　作为回应企业呼声、提振企业信心的务实之举，“惠企纾困、政策同行”政策宣讲系列直播活动由市助企办牵头组织。在首场活动中，市金融工作局、市银保监分局、中国人民银行洛阳中心支行等单位代表化身“带货达人”，依托微信视频号、抖音平台等多个线上渠道同步开播，吸引近6万人次参与，赢得企业纷纷点赞。

　　近年，我市坚持把开展“万人助万企”活动作为稳定经济基本盘的有效抓手和推动高质量发展的长久之策，不断优化相关服务机制，目前已实现政策解读、政策推送、政策申请等全环节、全链条、闭环管理，不断将“政策红利”转化为“市场活力”。

　　宣传解读变“大水漫灌”为“精准滴灌”。通过将国家、省、市28大类203项政策梳理汇总、编印成册，动态对接上级最新政策，我市迄今共编印宣传册3.6万套，分行业、分类型开展惠企政策宣传3000余次，再加上同步开展的“一对一”政策推送和“点对点”辅导提醒，实现了惠企政策宣传对所有规模以上工业企业、“专精特新”中小企业、“小升规”入库企业全覆盖。

　　解决问题变“企业跑腿”为“服务上门”。依托市县乡三级协同联动，我市建立了反馈问题列单、领单、办单、清单“四单”机制，上线了“洛企通”线上服务平台，实行“现场解决、分级协调、专班交办、督查反馈”全流程办理，做到“有诉即收、立交立办”，去年以来企业诉求办结率始终保持在95%以上。

　　创新模式变“人找政策”为“政策找人”。全市积极开展助企纾困政策落实情况“回头看”，建设“免申即享”服务平台，用好“短平快优九个一”工作法，实现了政策的主动推送、精准匹配、快速兑现。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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