注意！伊滨区部分道路因施工封闭

今日，洛阳交警微信公众号发布消息称，伊滨区部分路段实行封闭施工，请过往车辆和行人注意绕行。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息称，伊滨区部分路段实行封闭施工，请过往车辆和行人注意绕行。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息称，伊滨区部分路段实行封闭施工，请过往车辆和行人注意绕行。具体内容如下：
为确保2022年俎村排涝渠箱涵施工工程进度、质量以及过往车辆、行人安全，部分路段实行封闭施工，现将有关事项通告如下：
一、道路封闭范围、时间：
1.兰台路(汉魏大道至柿园街段)自2022年8月25日起全幅封闭，封闭至2022年11月底；
2.科技大道(汉魏大道至柿园街段)，自2022年8月24日起南半幅施工，北半幅双向通行；自2022年12月24日起北半幅施工，南半幅双向通行。
二、通行提示：
施工期间，所有过往车辆和行人请按照交通指示绕行，给大家出行造成不便之处，敬请谅解。
特此通告
河南五建城乡建设发展有限公司
洛阳市公安局交通警察支队伊滨交巡大队
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