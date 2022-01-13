她本想放弃治疗，然而命运就这样转折——阳光助学健康行纪实报道

洛报爱心帮扶中心自成立以来，在社会各界的爱心支持下，共资助考上大学的寒门励志学子791名圆了大学梦。

洛报爱心帮扶中心自成立以来，在社会各界的爱心支持下，共资助考上大学的寒门励志学子791名圆了大学梦。

又是一年开学季，洛阳晚报携手安和医院，再一次的点亮阳光助学计划，号召各界爱心人士，加入帮助贫困学子的爱心队伍！为了帮助他们减轻家里负担，安和医院爱的妇产开展“阳光助学健康行”，积极帮助那些需要健康救助的学子家庭，为他们照亮前程。

“今天感觉咋样，有没有哪里不舒服？”

“今天有没有通气？”

“早餐吃了没有，吃的啥？”

……

8月11日上午八点十分，洛阳安和医院11楼妇科病区，安和妇科微创专区谢亚辉主任带领医护人员来到杨女士的病房里查房，详细地询问并查看了她术后的恢复情况。

由于是微创手术，手术创口很小(术后仅仅贴了三个创可贴)，并且将妇科加速康复理念运用在术前、术中、术后，因此恢复得很快，进到病房就看到杨女士在床边活动。

谢亚辉主任查看伤口情况后嘱托她：“这几天多喝水，天气温度还比较高，空调该开要开，温度适宜有利于你的伤口恢复。就女儿一人在这儿照顾你，如果有不舒服或者需要帮助，就按呼叫器，医护人员会随叫随到。”

“没有啥不舒服的，昨天刚做完手术，第二天就能下地走路了，刚还喝了半碗粥。你们不仅免了我的手术费，还把我当亲人一样照顾，我在这里比家还舒心，真是不知道咋样才能感谢你们……”杨女士动情地对谢亚辉主任说，早没了前几天的忧愁面容。

妻子身患疾病，曾想放弃治疗

杨女士家住洛阳市洛宁县，有两个女儿，一个今年刚毕业，一个还在上学，一家四口仅凭丈夫一人的收入养家糊口。去年夏天，杨女士多次出现阴道出血，检查后发现是宫颈出现了病变，进行了手术治疗，治疗费用掏空了这个家庭的整个家底。

术后不到一年，杨女士又出现了出血的情况，大女儿在网上了解之后，这次决定带母亲到洛阳安和医院寻求治疗。经过检查发现，杨女士除了子宫颈上皮内瘤样病变，还有肠粘连、阴道壁囊肿、压力性尿失禁、阴道前、后壁膨出等多种问题，需要住院手术。

听到这些杨女士顿时傻了眼，想到大女儿刚刚毕业还没工作，小女儿马上又要开学需要交学费，经济压力压得一家人几乎要喘不过气来，杨女士满脸忧愁地跟医生说道：“医生，我这病治的话又要花不少钱吧？孩子马上就要开学交学费了，我这手术能不能先不做......”

爱心医疗救助，情暖贫困患者

因为经济条件困难，杨女士一度想要放弃治疗，得知她的情况后，谢亚辉主任为其向医院申请了“阳光助学健康行”的名额，为杨女士提供了手术费用的援助。由于她的病情比较复杂，医院对此也高度重视，召集多学科专家成立会诊小组立即对杨女士进行联合会诊，根据她的病情，量身定制了详细的手术方案，让杨女士和家人放心进行治疗。

8月10日上午，经过周密的术前准备，手术正式开始。经过谢亚辉主任与安和妇科微创团队密切配合，手术有条不紊地进行着，两个多小时过后，杨女士的手术顺利结束重返病房。

杨女士的大女儿说：“妈妈一直很感激洛阳安和医院和这里的每一个人，大家对她都很好，知道她的情况后，不仅为我们减免了手术费用，每天还有这么多人来关心我们，帮助我们，真的很感激洛阳安和医院为我们做的一切！想对医院的领导和所有关心我们的人再一次说：谢谢你们！”

爱心医疗传递安和温度

“爱的妇产科”这个称呼是患者对洛阳安和医院妇产科美好的赞誉，“爱”字根植于这里的每一个医护人员心中：一个亲切的笑脸、一个鼓励的眼神、一句温暖的问候语、一个拉扶患者的动作，就是一味对症良药，是医患之间沟通理解最好的外在行为方式。他们虽不是患者的亲人却胜似患者的亲人，他们默默的付出同样也得到广大患者及患者家属的认可与肯定。

在16年的发展道路上，洛阳安和医院始终不忘医者初心，用责任引领公益之路。为贫困家庭、贫困患者、特殊群体以及老年人等弱势群体着想，为他们送爱心、送温暖、送健康，让更多暂时处在困境中的人看到生活的希望和力量，安和一直在努力！如果您的身边也有人需要帮助，请及时与我们联系。

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