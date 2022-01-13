致敬一线工作人员 共建文明美好家园

9日上午，市文明办党员干部看望慰问奋战在一线的交警、城管、环卫工等，并送去瓶装水、饮料、毛巾、香皂等防暑物资，对他们在全国文明典范城市创建常态化工作中作出的贡献表示感谢。
9日上午，市文明办党员干部看望慰问奋战在一线的交警、城管、环卫工等，并送去瓶装水、饮料、毛巾、香皂等防暑物资，对他们在全国文明典范城市创建常态化工作中作出的贡献表示感谢。
9日上午，市文明办党员干部看望慰问奋战在一线的交警、城管、环卫工等，并送去瓶装水、饮料、毛巾、香皂等防暑物资，对他们在全国文明典范城市创建常态化工作中作出的贡献表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 陈志强 王冠峰 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605