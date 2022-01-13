致敬一线工作人员 共建文明美好家园

9日上午，市文明办党员干部看望慰问奋战在一线的交警、城管、环卫工等，并送去瓶装水、饮料、毛巾、香皂等防暑物资，对他们在全国文明典范城市创建常态化工作中作出的贡献表示感谢。

9日上午，市文明办党员干部看望慰问奋战在一线的交警、城管、环卫工等，并送去瓶装水、饮料、毛巾、香皂等防暑物资，对他们在全国文明典范城市创建常态化工作中作出的贡献表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 陈志强 王冠峰 摄)