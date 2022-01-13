西工区：“小社区”彰显“大文明” 绘就群众幸福底色

如今，走在西工区不少小区里，居民们随便都能说出一连串的新变化：一栋栋老旧楼房粉刷后颜值飙升；社区文化广场儿童游乐设施、居民议事亭一应俱全；基层党组织深入“神经末梢”，帮助居民纾困解难；志愿者一呼百应，“全民志愿者”精神激发居民自治活力。

改造后西工地一隅

如今，走在西工区不少小区里，居民们随便都能说出一连串的新变化：一栋栋老旧楼房粉刷后颜值飙升；社区文化广场儿童游乐设施、居民议事亭一应俱全；基层党组织深入“神经末梢”，帮助居民纾困解难；志愿者一呼百应，“全民志愿者”精神激发居民自治活力。

居民分类投放垃圾

“社区+项目”用新思维管理社区

“小朋友们，你们平时是如何保护环境的？你们了解垃圾如何分类吗？”11日，记者在西工区凯旋东路街道洛阳桥社区新时代文明实践站看到，小区环境保护分队志愿者正在开展环境保护宣传活动，倡导小学生树立生态环境保护理念，争做环保小卫士。

今年82岁的渠世忠是小区环境保护分队的队长，经常组织社区志愿者参与社区的志愿服务活动。“监督、教育，要让环保理念走进千家万户。”渠世忠说，他们每天都要到小区巡查垃圾处理情况，发放宣传单页引导居民正确分类，向居民传播环保理念，同时督促物业公司清理小区内建筑垃圾。

“大家聚在一起，形成团队力量，发挥各自优势，参与社区管理。”洛阳桥社区党支部书记赵平英说，洛阳桥社区先后成立了疫情防控保障分队、园林维护服务分队、雨季防汛排查分队、邻里矛盾协调分队、艺术爱好表演分队和小区环境保护分队等6支志愿服务队，服务队最终在社区织成了方便群众的“大网”，满足了方方面面的民生需求。

“社区治理不是独角戏，而是一场大合唱。”西工区创建办主任胡威说，今年，西工区助力建设社区自治组织，组建居民议事会、居民理事会等70余个，协商公益项目230个，解决社区事务3600余件，让社区群众管理社区……