洛阳今日多云间晴天 气温25℃到36℃

今日洛阳多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温25℃到36℃。

自今天起，高温天气将持续到14日左右。河南省气象台预计，15日以后，我省降水增多，本轮高温天气逐渐结束。遭遇高温天气，在日常生活中，我们要多喝白开水、淡盐水和茶水，外出戴好帽子、墨镜，穿好防晒服，保证充足的睡眠。

据天文科普专家介绍，今年英仙座流星雨将于8月13日凌晨迎来极大，今天夜间到明天凌晨观测最为合适。不过，今年流星雨恰逢满月，明亮的月光会影响流星雨的观测效果，加之我市天气并不理想，所以并非观测的好时机。如果您不想错过，可尽量选择光污染小、遮挡少的开阔区域，直接用肉眼观测即可。

来看看最近几天的天气情况。市气象台根据气象资料分析，受副热带高压影响，今天到14日，我市以高温闷热天气为主，午后局地有阵雨或雷阵雨；15日到16日，受冷空气扩散影响，我市有分布不均匀的雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。具体预报如下——

今天(12日)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温25℃到36℃。

明天(13日)：多云到晴天，局地有阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温27℃到36℃。

14日(周日)：晴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温27℃到37℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）