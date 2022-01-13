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孩子看病 如何使用父母的医保账户“刷钱”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:34

　　我市正式实施职工医保门诊共济保障制度已有月余，其中家庭成员可以共济使用参保人个人账户余额得到广泛关注。对有未成年人的家庭来说，孩子在门诊看病，如何使用父母的职工医保个人账户共济？在操作中会遇到哪些问题？近日，记者进行了走访。

市民按照步骤进行相关操作

　　走访：信息不全，易在绑定环节“卡壳”

　　记者走访我市部分医疗机构发现，在门诊大厅显眼处，几乎都张贴有职工医保门诊统筹共济政策宣传及家庭信息维护操作指南。

　　在洛龙区开元东社区卫生服务中心，收费窗口的工作人员说，该政策实行初期，部分市民因忘带孩子的社保卡等，从而在绑定或支付环节出现“卡壳”。

　　在市妇幼保健院门诊大厅办理业务的市民王先生，就遇到了此类问题。“添加孩子信息时需要输入其身份证号，孩子还小，尚未办理身份证，我得回家翻户口簿查一下孩子的身份证号。”王先生说，因缺少关键信息，无法完成信息的录入和绑定，当天他只好使用现金支付。

　　市民张先生花费10余分钟，完成了相关信息绑定，成功为孩子在医院门诊购药。“很方便，孩子看病、买药的费用直接从我的职工医保个人账户中划走了。”他说。

　　记者发现，多数参保职工在为孩子使用门诊共济时，因不熟悉流程而手忙脚乱，也相对耗时。其实，完善个人信息和添加家庭成员信息的步骤可以提前操作，使用时进行“一对一”绑定，就医省时省力。

　　如何通过手机完成职工医保个人账户共济的家庭信息维护？以支付宝为例，手把手教您操作：

　　第一步：在支付宝中搜索“河南医保”，进入小程序。

　　第二步：点击页面下方“我要办”模块，进入服务大厅。

　　第三步：在“参保征缴”模块，完成户主及家庭成员信息的录入及绑定。

　　(1)输入职工本人信息：在“家庭信息维护”页面，填写职工本人信息，点击保存后显示“成功新增”。

　　(2)新增其他家庭成员信息：在“家庭成员信息维护”模块内填写其他家庭成员信息，如孩子的证件号码，点击保存后新增家庭成员信息成功。

　　(3)完成“一对一”绑定：选择“家庭成员绑定信息维护”，点击“绑定人员”，输入相关家庭人员信息完成绑定。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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