涧西区十号街坊修缮工程月底完工

近日，在涧西区中州西路与陕北二路交叉口西南侧，十号街坊修缮工程正在加紧推进，按照计划，该工程将于月底完工。

近日，在涧西区中州西路与陕北二路交叉口西南侧，十号街坊修缮工程正在加紧推进，按照计划，该工程将于月底完工。

记者在现场看到，站在脚手架上的工人们正在忙着规整线路。另一侧建筑的屋顶已经得到提升，墙体也焕然一新。木质的坡屋顶、红色的砖瓦……处处透着浓浓的年代感。

20世纪50年代，来自苏联的专家援建洛阳，建造了一批具有苏式建筑风格的房屋，十号街坊就是其中之一。十号街坊包括10栋楼，均为3层建筑，总建筑面积约5.5万平方米，以居住为主。

2013年，作为“洛阳涧西苏式建筑群”的重要组成部分，十号街坊成为全国重点文物保护单位。然而，由于建成年代久远，屋顶木构件腐朽严重，房屋出现漏雨现象，影响居民生活。

现场工作人员介绍，本次修缮工程于今年2月正式启动，坚持保护优先的原则，在保持原有街坊格局的基础上，保留原有的住宅功能，对屋面、外墙、窗户、楼梯间扶手及墙面等进行改造提升，一方面方便居民生活，另一方面也起到保护文物的作用。

“提升以后，这里住着更舒坦了，不用担心漏雨了。”看到家门口的变化，居民王自荣喜出望外。王自荣今年85岁，退休前是一拖集团的职工，1958年搬进十号街坊，见证了十号街坊的变化。

涧西区有关负责人表示，下一步，该区将继续打好工业遗产牌，结合十号街坊周边区位优势，开展文化展示、参观旅游、传统技艺传承和文创产品开发等服务，推动文物事业高质量发展，更好满足人民群众的精神文化需求。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 刘超 韩悦）