坦言身后事 立遗嘱不再讳莫如深

近日，湖北一起因遗嘱继承引发的纠纷案引发广泛关注。一名男子在去世前立下遗嘱，将名下财产赠予女友王某，王某在办理房屋过户手续时遭男子父母拒绝，由此引发诉讼。法院调查后认为，遗嘱符合要件，但需要兼顾情理。

近日，湖北一起因遗嘱继承引发的纠纷案引发广泛关注。一名男子在去世前立下遗嘱，将名下财产赠予女友王某，王某在办理房屋过户手续时遭男子父母拒绝，由此引发诉讼。法院调查后认为，遗嘱符合要件，但需要兼顾情理。

该案引发热议，有关遗嘱的话题再次成为人们关注的焦点。那么，在洛阳，人们对遗嘱的接受度如何？哪些遗嘱属于无效遗嘱？在立遗嘱时需要注意些什么？带着这些问题，记者进行了调查和采访。

故事：未立遗嘱，闹得母女反目

提起遗嘱，我市81岁的施老太太忍不住掉下泪来，“老伴儿去世后，由于他生前没有立遗嘱，弄得我们母女反目，伤透了心”。

施老太太有两儿一女，4年前，施老太太的老伴儿因病去世，她和3个子女到银行清点遗产，发现老伴儿的银行账户里有50万元存款。施老太太没有退休金，觉得这钱是老伴儿留给自己的养老钱，可子女们并不认同，觉得也有继承权。

施老太太想取出这50万元，银行方面表示，取款必须有公证部门出具的继承权公证书，而且所有继承人都需要到场。于是，施老太太和子女到公证部门，进行了继承权公证，可对于继承比例一直无法达成一致。

因为遗产继承的事，施老太太和女儿大吵一架，矛盾更加深了，施老太太一直也没法取出老伴儿留下的钱。她说：“我每月只有遗属补助等几百元，真担心以后万一得个大病，老伴儿的钱取不出来可怎么办呢？”

听了施老太太的遭遇，河南都典律师事务所律师马喜给出了专业的建议。

马喜表示，继承纠纷一般发生在至亲之间，都是血浓于水的亲人，为了争夺遗产闹得形同陌路，实在不可取，因此，一般都采取自行协商、调解的方式决定分配方案。根据施老太太的叙述，银行的50万元存款属于施老太太和老伴儿的共同财产，其中25万元属于施老太太的个人财产，剩下的25万元属于施老太太老伴儿的遗产，由施老太太和3个儿女共同继承。

“但是，由于施老太太与女儿分歧较大，若确实无法通过协商或调解的方式解决，而施老太太又没啥经济来源，急需老伴儿留下的遗产生活，她可以选择向法院提起诉讼，法院居中裁判后，她可凭生效的裁判文书领取遗产。”马喜说，“对于有矛盾的家庭而言，最好提前立遗嘱，免得老人去世后，加深亲人间的矛盾。”

听了律师的建议，施老太太说：“老伴儿生前觉得立遗嘱晦气，所以一直没有立，结果，让我和亲闺女闹得水火不容。现在，我们仍在协商解决这个事情，我打算尽快立自己的遗嘱。”