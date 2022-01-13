偃师区山化镇开设暑期“家油站” 助力青少年健康成长

3日傍晚，洛阳市偃师区山化镇居民李玲玲吃过晚饭后，急匆匆地赶往山化镇新时代文明实践所，这一天，她将时隔多年再次走进课堂学习，只不过这次学习的内容相较于课本更为实用——如何做一名好家长。

3日傍晚，洛阳市偃师区山化镇居民李玲玲吃过晚饭后，急匆匆地赶往山化镇新时代文明实践所，这一天，她将时隔多年再次走进课堂学习，只不过这次学习的内容相较于课本更为实用——如何做一名好家长。

李玲玲今年32岁，有一个6岁的女儿和一个3岁的儿子，平日里，两个孩子的教育问题是她最关注、也是最头疼的。“孩子不听话怎么办？”“孩子一言不合就哭闹，家长应该如何疏导？”“适当的体罚会让孩子真的长记性吗？”……课堂上，包括李玲玲在内的百余名家长向“家长课堂”的授课老师，也是市妇女儿童教育研究会会长、高级家庭教育咨询指导师张巧玲“讨教”，对于家长们的问题，张巧玲耐心给出解答。

张巧玲提到，在所有的优秀孩子身上，几乎都有父母的烙印，家庭的作用远比学校重要得多。要建设相亲相爱的家庭关系，弘扬向上向善的家庭美德，体现共建共享的家庭追求，促进家庭和睦、相亲相爱，下一代才能健康成长。

山化镇相关负责人介绍，“家长学校”系列活动是山化镇立足新时代文明实践所推出的主题实践活动，旨在帮助更多家长正确认识亲子关系的重要性，并学习如何培养良好的亲子关系，“家庭氛围对青少年的成长影响重大，所以我们希望以此类的文明实践系列主题活动，来为孩子们营造更好的成长环境。”

据悉，今年以来，山化镇持续关注青少年精神文明建设，常态化利用村广播进行宣传动员，充分发挥新时代文明实践站(所)作用，开展了一系列助力青少年成长的新时代文明实践活动，积极对接社会优秀、专业资源，将知识、文化、服务真正送到居民家门口。接下来，按照计划，山化镇还将根据青少年的成长阶段点，分众化精准引入社会教育资源，以“娃娃课堂+家长课堂”的形式，对亲子教育“两手抓”，以切实举措为青少年健康成长助力。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 刘龙选 韩文丹 薛锦涛 文/图）