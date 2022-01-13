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“招手即停”公交找准了便民的方向盘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.08.03 08:23

　　“确实方便，让人少走很多路”“支持，挺好，人性化”“一块钱享受出租车的待遇”……市区81路、24路等多条公交线路试行“招呼站”或“招呼区域”，推行“招手即停”服务，市民和游客体验后纷纷点赞。

　　公交是市民主要的出行方式之一。在人们的印象中，公交车的传统运营模式，是走固定线路、停固定站点，不会“招手即停”。如果公交车招手就停，乘客也不在公交站上下车，司机就会因违规驾驶，受到管理部门处罚。这种运营模式体现了规则和安全意识，有它的好处，但难免有些“死板”。比如，在城市的远郊和位置偏僻的景区，公交站间距过长，或无法设立正式站点，这些问题有待在精细化服务中改进。

　　公交车，说到底是为民服务的。洛阳公交集团在特定区域实行“招手即停”，满足了人们出行“最后一公里”的需求，给市民最大的体验就是方便。当您大老远步行而来身体有点儿吃不消时，当您送孩子上学“一路狂奔”到“招呼站”“招呼区域”时，当您在前不着村、后不着店的郊外路上时，公交车“招手即停”，彰显出城市人性化的温度。

　　更应看到，随着老龄化的加速，现在很多线路的公交车上，几乎是清一色的老年乘客。满足老年人出行“最后一公里”的需求，成为时代的课题。因为，年轻人出门可以骑共享单车，但老年人很难；年轻人可以追公交车，但老年人很难；年轻人可以提着大包小包走半天路去搭公交车，但老年人很难。可以说，公交车“招手即停”尤其体现了对老年群体的关爱。

　　“招手即停”公交找准了便民的方向盘。近年，公交行业先后推出了专线公交、老年公交、定制公交等多种便民服务模式，这些都是有益的创新和尝试。期待公共交通行业继续前行，多些服务理念的提升，多些为民服务的创新，让更多“招手即停”公交在为民服务路上越跑越快。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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