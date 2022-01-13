洛阳古典红木家具博物馆有一件“神器”，一物两用，支起来是一把小矮凳，可供歇脚；折叠一半可当枕头，夏天铺张凉席，便能枕着它纳凉。

洛阳古典红木家具博物馆有一件“神器”，一物两用，支起来是一把小矮凳，可供歇脚；折叠一半可当枕头，夏天铺张凉席，便能枕着它纳凉。

这个“神器”就是传说中的鲁班凳。它折叠起来大小跟一本杂志差不多，随身携带不费力。

说它神，是因为此凳巧夺天工：用一整块木板凿成，没用一颗钉子、一滴胶水，仅凭中国传统的榫卯结构，就能自由开合。

相传，鲁班凳是木匠的祖师爷鲁班发明的。据博物馆讲解员孙芳介绍，鲁班是东周时期的鲁国人，本名公输般——古时“般”和“班”通用，故而人们常称他为鲁班。

鲁班生于工匠世家，心灵手巧，敢想敢干。东周时期百家争鸣、诸侯争霸，鲁班曾帮楚国制造攻城器械云梯，楚王本欲派兵扛着云梯攻打宋国，被鲁班的朋友墨子制止了。

墨子是墨家学派创始人，主张“兼爱、非攻”。河洛地区的鲁山县乃墨子故里，鲁山县四棵树乡有一座文殊寺，院内西殿供奉着鲁班，殿门前有5棵千年银杏树，相传，鲁班曾半夜三更入山“偷”木料。

当时，有人要在嵩山一带修建大庙，须用整块银杏树板，只有鲁山的银杏树合乎要求。木匠见银杏树长得好，不忍砍伐，便向鲁班求助，希望能在不伤树的前提下取到木料。

鲁班夜半上山，趁银杏树睡着了，从树中间取走了一块好木料，神不知鬼不觉地完成了任务。

这故事显然是瞎掰的。鲁班不是神，只是被人神化了，后世认为曲尺、墨斗、刨子等木工工具都是他发明的，其实，这些东西大都是劳动人民在生产实践中集体发明创造的。

鲁班凳也是“瞎掰”的——不开玩笑，鲁班凳的别称就是“瞎掰”。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图)