国际网络围棋对抗赛 洛阳8岁娃代表中国出战

30日，第二届中拉美“Z世代”少年儿童网络围棋对抗赛举行第三轮的一场比赛，由洛阳8岁小棋手郭靖珩(héng)代表中国对阵危地马拉17岁选手埃琳娜·波朗科·乌鲁埃拉。在这场以促进围棋文化交流的友谊赛上，郭靖珩执白领先70余目，后因网络故障超时被判负。

30日，第二届中拉美“Z世代”少年儿童网络围棋对抗赛举行第三轮的一场比赛，由洛阳8岁小棋手郭靖珩(héng)代表中国对阵危地马拉17岁选手埃琳娜·波朗科·乌鲁埃拉。在这场以促进围棋文化交流的友谊赛上，郭靖珩执白领先70余目，后因网络故障超时被判负。

该项比赛贯彻了国务院印发的《全民健身计划(2021—2025年)》关于加强全民健身国际交流、推动围棋等中华传统体育项目“走出去”的要求，也是中拉美围棋战略合作重点项目“中拉美网络围棋系列赛”中的一项重要赛事。2021年4月，中国围棋协会与拉丁美洲围棋联盟签署了战略合作协议，根据协议内容，双方将就拉美地区围棋竞技、普及、文化交流、人才培养等方面开展全方位合作。除中拉美网络围棋系列赛外，合作期间，双方还将共同举办拉美围棋大会，创办拉美围棋巡回赛，举行中拉美围棋文化论坛等活动。

“Z世代”是网络流行用语，特指出生在1995-2009年之间的青年群体，也被称为“95后”，又称“网络世代”“互联网世代”。加深与国外“Z世代”青少年的交往与联系，有利于进一步增进“Z世代”青少年对中国和中国文化的认知和理解，提升中华优秀传统文化在世界青少年群体中的影响力，推动中国围棋文化走出去，积蓄中外友好交往的新力量。

本次比赛采用团体对抗赛模式，于7月23、24、30、31日共赛四轮，拉丁美洲队与中国队每轮上场8人，棋手年龄均在18岁以下。

参加此次比赛的洛阳小选手郭靖珩4岁开始学围棋，从小对围棋表现出浓厚的兴趣，目前是业余围棋1级选手，即将参加今年的省围棋段级位赛，有望晋级业余1段。近年来，通过网络围棋赛事平台，他多次与全国的青少年进行切磋交流，不断提升技艺。

“能够代表中国参加交流比赛，我感到非常自豪。”郭靖珩表示，今后会更加勤奋刻苦，打好基本功，积极参加赛事活动，让更多人了解洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）