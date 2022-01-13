第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单公示 龙门石窟入选

27日，记者从洛阳市文广旅局获悉，文化和旅游部日前发布《关于第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单的公示》，河南省共有4个项目入选，洛阳市龙门石窟名列其中。

27日，记者从洛阳市文广旅局获悉，文化和旅游部日前发布《关于第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单的公示》，河南省共有4个项目入选，洛阳市龙门石窟名列其中。

去年以来，为大力发展夜间文化和旅游经济，更好满足人民日益增长的美好生活需要，文化和旅游部决定开展国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设工作，明确集聚区必须满足业态集聚程度高、公共服务水平完善、品牌知名度较高、市场秩序以及政策环境良好等方面的要求，并具有典型示范和引领带动作用。

据了解，第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区评选经过地方申报、合规性审查、专家评审、实地考察等程序，全国共有123个项目入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区公示名单。

2021年11月，文化和旅游部公布第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，洛阳市栾川县重渡沟风景区、洛阳古城特色文化街区成功入选。近年，洛阳我市积极发力供给侧，通过做强业态、做优产品、活化资源，带动文旅消费持续提升，打造了沉浸式灯光秀、星空露营、博物馆之夜等文化内涵丰富的夜间文旅新业态，展现出文旅消费的新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王文强)