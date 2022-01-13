洛阳：探索“博物馆+”模式 激发文化活力

近日，市文物局举行“五联五促”联企业座谈会，助力非国有博物馆质量提升。

孩子们到洛阳树威古瓷鉴藏博物馆研学，了解传统文化

近日，市文物局举行“五联五促”联企业座谈会，助力非国有博物馆质量提升。随着“博物馆热”的兴起，在洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆等频频“出圈”的同时，我市一些有特色的非国有博物馆还不为人们所熟知。如何更好地利用这些资源，让非国有博物馆更健康地发展？日前，记者对业内人士进行了采访。

主题丰富多样 填补多项空白

青花瓷器、五彩瓷器、粉彩瓷器、色釉瓷器……记者在位于洛龙区的洛阳树威古瓷鉴藏博物馆看到，展品上的生动图案记录了诸多历史故事及民间生活的片段。

这里馆藏陶瓷2000余件(套)，约500平方米的空间被划分为明清瓷器主要种类展、清代瓷器系列展等7个展区，可谓瓷器爱好者的天堂。

想了解中国围棋的历史脉络，就一定不能错过洛阳围棋博物馆。作为洛阳市首批非国有博物馆之一，该馆收藏有41大类210种3万余件(枚)棋子，藏品蕴含的围棋文化具有极大的历史价值、人文价值和美学价值。

记者从市文物局了解到，截至2021年年底，全市非国有博物馆增至53家，非国有博物馆在册藏品52221件(套)，其中国家二级博物馆1家、国家三级博物馆1家，初步形成了主体多元、特色鲜明、富有活力的博物馆体系，博物馆主题涵盖非遗技艺、陶瓷、石刻、动漫等，填补了我市博物馆门类的多项空白。