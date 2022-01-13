24日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，30日，“丝路唐风——洛阳出土唐代文物展”将在湖州市博物馆开展。

24日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，30日，“丝路唐风——洛阳出土唐代文物展”将在湖州市博物馆开展。

洛阳与湖州，前者为大唐繁盛的东都，丝绸之路和大运河的关键节点，后者为世界丝绸之源，宋韵文化的塑造之地。二者一北一南，以丝路相连，以运河互通，共同见证着中国古代社会的两座高峰。

本次展览将展出洛阳市文物考古研究院院藏唐代文物115件(套)，展览以盛世风华、金装银饰、丝路胡风、宗教信仰、人间烟火五个单元反映了唐王朝的政治、文化、生活，呈现出隋唐时期，中国国力强盛，中外经济、文化交流频繁，体现出灿烂的文化特点。

洛阳文物考古研究院相关负责人介绍，此次展览是洛阳市文物考古研究院今年第5次外展，也是和湖州市博物馆首次合作、交流的展览，展览内容凸显地域文化特色，不仅展示了洛阳的悠久历史文化，还推动河洛优秀传统文化“走出去”，在文明交流互鉴中不断提升文化自信。今后，该院将持续推动洛阳文物、考古“走出去”，加强与国内各地市以及境外国家和地区的交流合作，共享“一带一路”建设成果。同时，积极开展论坛、沙龙等交流研讨活动，不断提升学术话语权。

本次展览将持续至9月12日。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 侯秀敏）