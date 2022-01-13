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“50万网友跟洛阳博物馆学化妆”微博话题阅读量破亿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 08:20
直播现场

　　25日，“50万网友跟洛阳博物馆学化妆”微博话题阅读量破亿，登上热搜榜。日前，洛阳博物馆“洛博夜游记”系列直播节目第三期“唐代妆容”在支付宝生活号开启。

　　据介绍，本期“洛博夜游记”邀请《国家宝藏》服化道指导陈诗宇与毛戈平团队知名化妆师张传腾，从复原和改良两个方向重现唐朝妆容，为网友上演了一场精彩的古今“美妆秀”。两位双胞胎模特分别用复原唐妆和现代改良唐妆演绎了上官婉儿的前世今生，古今交相辉映，探索美学传承。50多万名网友在线“云游”洛阳博物馆，学习唐代妆容背后的历史文化知识，引发全网热议。

　　从今年“5·18国际博物馆日”开始，洛阳博物馆在支付宝生活号推出“洛博夜游记”系列直播节目：首期围绕《山海经》探索华夏文明的起源；第二期围绕“神都夜生活”真人演绎《韩熙载夜宴图》，用情景剧再现古人生活。网友纷纷表示，希望洛阳博物馆多用年轻化的思路传播传统文化，有效助推洛阳文化“出圈”。

　　洛阳博物馆产业办负责人石越告诉记者，洛阳博物馆利用“云游+夜探”的形式打破实体博物馆的局限性，满足社会大众多层次、多方位的需求，以吸引更多的年轻人了解博物馆，以全新理念演绎文物活化与文化传承。

　　石越进一步说，洛阳博物馆在向公众提供服务的同时，在支付宝生活号通过“云游+夜探”的形式践行“行走洛阳 读懂历史”文化旅游品牌战略，下一步还将以“夜游+夜宿”等形式，推动全国博物馆直播模式示范基地建设，助力洛阳在全国“出圈”。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李珺 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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