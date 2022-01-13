洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

隋唐大运河文化博物馆“随身导游”来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 20:06

　　花费20元钱，就能请一位“随身导游”，陪您在博物馆里逛上整整一天……26日起，这项贴心又实惠的服务在隋唐大运河文化博物馆正式上线。这位“随身导游”服务效果如何？25日，记者实地体验了一番。

　　“随身导游”的真名是“智慧导览器”，它很小巧，造型类似一部手机，有一块约6英寸大小的彩色屏幕，平时在隋唐大运河文化博物馆一楼大厅的柜子里“休息”，游客只需要扫一扫柜体上的二维码，它就会自动弹出，带领游客走进虚拟与现实交融的数字世界。

　　“随身导游”很聪明，除了显示博物馆各展厅的平面图，它还能在游客行走的过程中，实时感知游客所在区域，自动变换讲解内容列表和导览地图，并以语音解说、三维影像等形式，帮助游客进一步了解文物的背景知识和一些在现场不容易观察到的细节。

　　比如，位于一楼临时展厅的“洛阳考古百年成果展”上，展出了一枚东罗马拜占庭金币，其正面是东罗马帝国皇帝阿纳斯塔修斯一世的正面像，背面是手持十字架的维多利亚女神立像，金币的边缘有被故意剪去的痕迹……这些细节，游客不通过放大镜几乎在现场观察不到。不过，“随身导游”上的东罗马拜占庭金币三维影像支持360度自由旋转，币身上的每一处细节，游客都可以仔细观察，配合着“随身导游”的语音讲解，一枚异域钱币的“万里长征”仿佛浮现眼前。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 四天落地！这家中国500强企业缘何青睐...
  • 洛阳：培育壮大新兴产业 前瞻布局未来...
  • 洛阳计划上线核酸检测二维码 核酸采...
  • 以案释法：母亲先于外公去世，子女能...
  • 今日洛阳多云到阴天转阵雨或雷阵雨 气...
  • 子女陪练 89岁偏瘫老人走上乒乓球台
  • 做好大学毕业生征集工作 以更高标准提...
  • 洛阳市气象台发布雷暴大风黄色预警
  • 明日15时，洛阳中招补录考生可查询录...
  • 下班途中他救人一命！市民点赞送锦旗
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    夕阳

    雨的画意

    瀛洲晚霞

    宜阳灵山莲花公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605