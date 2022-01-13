隋唐大运河文化博物馆“随身导游”来了！

花费20元钱，就能请一位“随身导游”，陪您在博物馆里逛上整整一天……26日起，这项贴心又实惠的服务在隋唐大运河文化博物馆正式上线。这位“随身导游”服务效果如何？25日，记者实地体验了一番。

花费20元钱，就能请一位“随身导游”，陪您在博物馆里逛上整整一天……26日起，这项贴心又实惠的服务在隋唐大运河文化博物馆正式上线。这位“随身导游”服务效果如何？25日，记者实地体验了一番。

“随身导游”的真名是“智慧导览器”，它很小巧，造型类似一部手机，有一块约6英寸大小的彩色屏幕，平时在隋唐大运河文化博物馆一楼大厅的柜子里“休息”，游客只需要扫一扫柜体上的二维码，它就会自动弹出，带领游客走进虚拟与现实交融的数字世界。

“随身导游”很聪明，除了显示博物馆各展厅的平面图，它还能在游客行走的过程中，实时感知游客所在区域，自动变换讲解内容列表和导览地图，并以语音解说、三维影像等形式，帮助游客进一步了解文物的背景知识和一些在现场不容易观察到的细节。

比如，位于一楼临时展厅的“洛阳考古百年成果展”上，展出了一枚东罗马拜占庭金币，其正面是东罗马帝国皇帝阿纳斯塔修斯一世的正面像，背面是手持十字架的维多利亚女神立像，金币的边缘有被故意剪去的痕迹……这些细节，游客不通过放大镜几乎在现场观察不到。不过，“随身导游”上的东罗马拜占庭金币三维影像支持360度自由旋转，币身上的每一处细节，游客都可以仔细观察，配合着“随身导游”的语音讲解，一枚异域钱币的“万里长征”仿佛浮现眼前。