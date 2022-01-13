摆擂比武！洛龙区举办“五星”支部创建知识竞答擂台赛

昨日，洛龙区举办“五星”支部创建知识竞答擂台赛，引导基层干部学深悟透“五星”支部创建内容，持续营造创星争先、比学赶超的浓厚氛围，推动创建向深里学、往心里走。

“产业兴旺星”要求村集体经济收益在多少万元以上？“生态宜居星”要求卫生户厕占比多少以上？……昨日，洛龙区举办“五星”支部创建知识竞答擂台赛，引导基层干部学深悟透“五星”支部创建内容，持续营造创星争先、比学赶超的浓厚氛围，推动创建向深里学、往心里走。

擂台赛上，来自14个镇(街道)的基层社区党组织书记，按农村社区组、城市社区组、城乡混合组分组进行打擂比武，比赛题目包罗万象，既有党建知识，也有“五星”支部创建应知应会知识及省委、市委重点工作部署。

自“五星”支部创建工作开展以来，洛龙区建立“1+7+7”专班，分级制订区级实施方案、镇(街道)行动方案、社区执行方案，将“五星”支部创建与产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”有效衔接，在基层党建、基层治理、壮大村级集体经济上下功夫，以创建提干劲、以创建激活力、以创建助发展、以创建促融合，进一步激发党建活力，筑牢城乡基层治理根基。

“这次擂台赛，就是要以赛促学增本领、以学促用提质效。”洛龙区委组织部有关负责人表示，比赛使基层社区党组织书记学到了知识、看到了自身的不足、增强了创建的使命感和紧迫感，进一步激励广大党员干部学先进、找差距、争出彩，推动“五星”支部创建提质增效。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 惠双元)